Radfahrer auf Kopf gestürzt

Nr. 0559

Gestern früh stürzte ein Radfahrer in Steglitz und verletzte sich dabei schwer. Ein Passant beobachtete wie der 55-Jährige kurz vor 5 Uhr mit seinem Fahrrad die Grunewaldstraße in Richtung Schloßstraße befuhr und dabei plötzlich ins Straucheln geraten sein soll. Der Radfahrer sei zu Boden gestürzt und habe sich schwer am Kopf verletzt. Der Passant habe Rettungskräfte alarmiert, welche den Verunfallten in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung brachten. Polizeibeamte des Polizeiabschnitts 45 nahmen sein Fahrrad mit zum Abschnitt, wo es für den Verletzten vorerst verwahrt wird. Die weitere Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4.