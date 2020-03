Polizisten bei Widerstand verletzt

Nr. 0557

Zwei Polizisten des Polizeiabschnittes 16 wurden gestern Abend in Prenzlauer Berg bei der Festnahme eines mit Haftbefehlen gesuchten Mannes verletzt. Gegen 20.45 Uhr rief eine Anwohnerin der Thomas-Mann-Straße die Polizei wegen einer verdächtigen Person am Kellerzugang ihres Wohnhauses. Bei der Überprüfung des Mannes, der sich in Begleitung einer 32 Jahre alten Frau befand, stellten die beiden Polizeibeamten fest, dass er mit zwei Haftbefehlen wegen schweren Raubes zur Fahndung ausgeschrieben war. Beim Anlegen der Handschellen attackierte der 33-Jährige beide Einsatzkräfte mehrfach mit Schlägen sowie Tritten und verletzte sie. Nach dem Eintreffen weiterer Kräften konnte die Lage beruhigt werden. Hämatome, Hautabschürfungen und Schmerzen an den Extremitäten der Beamten waren das anschließende Fazit. Ein Beamter musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, jedoch verblieben beide im Dienst. Der Festgenommene wurde zur Vollstreckung der Haftbefehle in ein Polizeigewahrsam gebracht und der Justiz überstellt. Der 33-Jährige muss sich nun auch noch wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnittes 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.