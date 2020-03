Schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 0556

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gestern Mittag in Tegel wurde ein Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 53-Jährige gegen 12.40 Uhr mit einem Opel im linken Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Karolinenstraße unterwegs. Kurz vor der Ernststraße wechselte die Autofahrerin mit dem Wagen einen Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit dem dort fahrenden 63-jährigen Zweiradfahrer, der mit seiner Honda die Berliner Straße in gleicher Richtung befuhr. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich an Rumpf, Armen und Beinen. Er wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernimmt die weiteren Ermittlungen.