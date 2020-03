Raub nach Reizgasangriff

Nr. 0555

In der vergangenen Nacht soll ein 30-Jähriger einen 39-jährigen Mann in Britz beraubt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige zunächst gegen 1.40 Uhr auf dem U-Bahnhof Parchimer Allee eine Zigarette von dem späteren Raubopfer erbeten haben. Bei der Übergabe der Zigarette soll dem mutmaßlichen Räuber das Geld des 39-Jährigen aufgefallen sein, welches er in seiner Zigarettenschachtel aufbewahrte. Nach dem Verlassen des Bahnhofs soll der 30-Jährige erneut nach einer Zigarette gefragt, nun jedoch Reizgas in das Gesicht des 39-Jährigen gesprüht und die Zigarettenschachtel entrissen haben. Anschließend flüchtete er auf der Fritz-Reuter-Allee in Richtung U-Bahnhof Britz-Süd. Während der Verfolgung des Tatverdächtigen durch das Raubopfer soll es dann zu einem weiteren Reizgasangriff gekommen sein. Inzwischen alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 48 konnten den mutmaßlichen Täter dann in der Nähe festnehmen und dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 überstellen.