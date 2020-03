Nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Nr. 0553

In der vergangenen Nacht stürzte ein E-Scooter-Fahrer in Charlottenburg und verletzte sich schwer. Gegen 1.40 Uhr befuhr eine Funkstreifenbesatzung des Polizeiabschnitts 24 die Joachimsthaler Straße in Richtung Lietzenburger Straße, um auf den Kurfürstendamm abzubiegen. Dabei bemerkte einer der Polizeibeamten einen 25-Jährigen, welcher mit einem gemieteten Elektrotretroller ebenfalls in der Joachimsthaler Straße in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Überqueren des Kurfürstendammes stürzte der 25-Jährige offenbar über die Bordsteinkante der Fußgängerfurt auf die dortige gepflasterte Mittelinsel und schlug mit dem Kopf auf. Dort blieb der junge Mann zunächst bewusstlos liegen. Nachdem die Polizeibeamten den Verunfallten ansprachen, kam dieser auch wieder zur Besinnung. Seine blutende Platzwunde am Kopf versorgten die Einsatzkräfte, ehe der Verletzte von eingetroffenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde, in dem er stationär verblieb. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.