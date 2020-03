Auto und Transporter brannten

Nr. 0550

Heute früh brannten in Neukölln zwei nebeneinander geparkte Fahrzeuge. Nach bisherigen Ermittlungen alarmierte ein Mitarbeiter eines Spätkaufs gegen 3.30 Uhr Polizei sowie Feuerwehr in die Laubenstraße, nachdem er ein Feuer an einem Auto bemerkt hatte. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten am Ort Flammen an der Front eines VW sowie am Hinterrad eines Transporters fest. Den Brand am Transporter konnten die Polizeikräfte mit einem Feuerlöscher löschen, während die Flammen am VW von Feuerwehrkräften gelöscht werden mussten. Die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung führt nun ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.