Illegales Autorennen gestoppt

Nr. 0545

Wegen des Verdachts des illegalen Autorennens haben Beamte der 34. Einsatzhundertschaft in der vergangenen Nacht die Führerscheine und die Autos von zwei Rasern in Wedding beschlagnahmt. Gegen 4.15 Uhr fiel den Zivilpolizisten auf der BAB 100 auf der Rudolf-Wissel-Brücke in Richtung Wedding zunächst ein BMW-Fahrer auf, der mehrfach beschleunigte und abbremste. Kurze Zeit später sahen die Beamten dann zwei Autos, den BMW und einen Smart, die beide beschleunigten und wieder abbremsten. Die Autos erreichten zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von etwa 140 km/h. Auf der Seestraße Ecke Donaugestell hielten beide Fahrzeuge an der roten Ampel an und wurden hier von den Polizisten gestoppt. Die Führerscheine der 21-jährigen Smart-Fahrerin und des 20-jährigen BMW-Fahrers als auch beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde ein Strafermittlungsverfahren gegen die beiden eingeleitet.