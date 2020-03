Keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden

Nr. 0554

Die gestern von der Staatsanwaltschaft Berlin angeordnete Obduktion der im Humboldthain aufgefundenen Leiche des Mannes, ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Entsprechend der geführten Ermittlungen und des Obduktionsergebnisses, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler der 5. Mordkommission von einem Suizid des Mannes aus.

Gemeinsame Erstmeldung Nr. 0542 von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin: Verdacht des Tötungsdelikts in Park

In Gesundbrunnen wurde heute früh in einem Park die Leiche eines Mannes aufgefunden. Kurz vor 7 Uhr bemerkte eine Passantin im Volkspark Humboldthain am Flakturm den Leichnam und alarmierte die Polizei. Die Auffindesituation deutet auf ein Tötungsdelikt hin. Die 5. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen.