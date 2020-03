Nr. 0539

In Prenzlauer Berg soll gestern Mittag ein Mann einen verbotenen Gruß gezeigt haben. Über die Internetwache zeigte eine 35-Jährige an, dass sie gegen 13.35 Uhr in der Raumerstraße unterwegs war und in hebräischer Sprache telefonierte, als ein Mann an ihr vorbeilief, den Hitlergruß gezeigt und „Heil Hitler“ gesagt haben soll. Nach einer kurzen Diskussion zwischen beiden entfernte sich der Unbekannte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.