Frauen rassistisch beleidigt

Nr. 0535

In der vergangenen Nacht erschienen zwei Frauen auf dem zuständigen Polizeiabschnitt im Ortsteil Pankow und schilderten folgenden Sachverhalt:

Die 62-Jährige und die 55-Jährige waren vorher zusammen mit einem Bekannten, in dessen Auto auf dem Weg von Stettin nach Berlin. Während der Fahrt soll der 69-jährige Bekannte die beiden Frauen wiederholt rassistisch beleidigt haben. Schließlich soll er die Beleidigten gegen 1 Uhr unter Vorhalt eines Messers gezwungen haben, an einer Tankstelle an der Damerowstraße aus seinem Fahrzeug auszusteigen, wobei er sie erneut beleidigt haben soll. Dort soll er obendrein der 62-Jährigen mit ihrem eigenen Gehstock auf die Stirn geschlagen haben, bevor er schließlich mit seinem Pkw in unbekannte Richtung flüchtete. Gegen den 69-jährigen Tatverdächtigen führt nun der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts der Beleidigung mit rassistischem Hintergrund, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung die Ermittlungen.