Stein auf ein fahrendes Auto geworfen – eine Mordkommission ermittelt

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in Staaken in der vergangenen Nacht ein Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. Gegen 2.15 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem VW stadteinwärts auf der Heerstraße unterwegs. Von einer Fußgängerbrücke in Höhe des Reimerwegs warf in diesem Moment eine Person einen Stein auf den VW Golf, der die Frontscheibe des Wagens beschädigte. Der 37-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte das Auto unverletzt zum Stehen bringen. In der Nähe nahmen alarmierte Polizisten einen 29-Jährigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Ob er dringend im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben, ermittelt die 5. Mordkommission, der er überstellt wurde. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes dauern an.