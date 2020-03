Auseinandersetzung im Park

Nr. 0530

In der vergangenen Nacht ereignete sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Ortsteil Gesundbrunnen. Gegen 23.30 Uhr erhielten Polizeikräfte des Abschnitts 18 und der 14. Einsatzhundertschaft den Einsatz, zu einer Schlägerei im Volkspark Humboldthain zu fahren. Vor Ort befanden sich sechs Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren, welche teilweise Verletzungen aufwiesen. Ersten Erkenntnissen nach, sollen die Erwachsenen miteinander in Streit geraten und in dessen Folge auch mit abgebrochenen Flaschen aufeinander losgegangen sein. Zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren sowie zwei 22-Jährige erlitten Verletzungen, welche von alarmierten Rettungskräften am Ort oder ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung.