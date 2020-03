Würzige Gerüche aus einem Fahrzeug

Nr. 0529

In Reinickendorf entdeckten Polizisten gestern Abend bei einer Fahrzeugkontrolle Betäubungsmittel und nahmen den Fahrer und Beifahrer daraufhin vorläufig fest. Gegen 20.45 Uhr stoppten die Beamten des Verkehrsdienstes in der Emmentaler Straße Ecke Genfer Straße einen Smart aufgrund seiner auffallenden Fahrweise und kontrollierten den 21-jährigen Fahrer. Bei der Kontrolle des Führerscheins und der Fahrzeugpapiere stellte die Steife dabei einen markanten Geruch aus dem Inneren des Fahrzeuges fest, welcher an den Geruch von Cannabis erinnerte. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Smarts, sowie des 21-jährigen Fahrers und seines 21-jährigen Beifahrers, fanden die Beamten insgesamt 32 Verkaufseinheiten Cannabis sowie zwei Smartphones und beschlagnahmten alles. Die beiden Männer wurden in ein Polizeigewahrsam zur erkennungsdienstlichen Behandlung gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.