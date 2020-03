Fortführung der strukturellen Veränderungen bei der Polizei Berlin

Nr. 0522

Im Rahmen der Umsetzung der Strukturreform werden am 3. und am 5. März 2020 die in den neuen Direktionszuschnitten eingebundenen Polizeiabschnitte umbenannt. Maßgeblich entscheidend für den Neuzuschnitt der Polizeidirektionen waren polizeitaktische Erwägungen, insbesondere Strukturdaten zur Fläche und Einwohner- sowie Mitarbeitendenzahl. Aber auch die Entwicklung der Straftaten sowie das Notrufaufkommen wurden in die Überlegungen miteinbezogen.