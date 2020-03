Gestürzter Rollerfahrer erlag seinen Verletzungen

Nr. 0518

Vergangenen Freitag erlag ein Mann seinen schweren Rumpfverletzungen in einem Berliner Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass der 41-Jährige am 21. Februar 2020 gegen 6.40 Uhr verletzt auf dem Gehweg der Chausseestraße von Passanten gefunden worden war. Die Passanten hatten bereits Reanimationsmaßnahmen durchgeführt und Rettungskräfte alarmiert. Eingetroffene Sanitäter führten diese Maßnahmen am Ort weiter und brachten den vermutlich Gestürzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Verletzungen des 41-Jährigen von einem Sturz mit einem Elektroroller, ohne Fremdverschulden und unmittelbar vor dem Auffinden, herrühren. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 ermittelt.