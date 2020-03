Festnahme durch aufmerksame Nachbarin

Nr. 0516

Gestern Mittag wurde in Westend ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen. Gegen 12.20 Uhr hörte eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Katharinenstraße laute Geräusche aus dem Treppenhaus, vermutete einen Randalierer und rief die Polizei. Eintreffende Einsatzkräfte einer Hundertschaft fanden in der 6. Etage eine aufgebrochene Wohnungstür vor und trafen in den Räumen auf einen 34-jährigen Mann, der gerade dabei war, die Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei. Der Festgenommene soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.