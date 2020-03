Antisemitisch beleidigt

Nr. 0515

In Johannisthal nötigte und beleidigte gestern Abend ein Unbekannter einen Jugendlichen. Der 17-Jährige zeigte an, dass er gegen 21.15 Uhr an einer Bushaltestelle am Sterndamm stand, als er dabei von einem alkoholisierten Unbekannten angerempelt wurde. Gleich danach forderte der Unbekannte den Jugendlichen auf, auf den Boden zu schauen und für den Fall, dass er dennoch hochschaue, drohte er ihm Schläge an. Anschließend sagte der Mann, dass er Nationalsozialist sei und beleidigte den Jugendlichen antisemitisch. Mit einem eintreffenden Bus der BVG der Linie 160 entfernte sich der Unbekannte letztlich. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.