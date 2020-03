Nr. 0511

Die 4. Mordkommission ermittelt zum Verdacht zweier Tötungsdelikte in Marzahn. Gegen 20 Uhr wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wörlitzer Straße die Leichen zweier Personen gefunden. Dabei handelte es sich um die Leichname einer 38-Jährigen und ihrer neun Jahre alten Tochter. Täteranhalte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden. Die Ermittlungen, auch zu den vollkommen unklaren Hintergründen, dauern an.