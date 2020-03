Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens

Nr. 0509

Gestern Abend sollen laut Zeugenaussagen zwei Autos in Borsigwalde ein illegales Straßenrennen gefahren sein. Ein Passant meldete gegen 19.20 Uhr, dass ein Audi und ein BMW mit überhöhter Geschwindigkeit die Holzhauser Straße in Richtung Eichborndamm befahren und sich ein Rennen geliefert haben sollen. Eine Absuche durch die Einsatzkräfte verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 21.45 Uhr stellten die Polizeibeamten eines der Fahrzeuge, anhand des durch den Zeugen bekanntgegebenen Kennzeichens, vor einem Schnellrestaurant am Oraniendamm fest. Während weitere Einsatzkräfte auf dem Weg waren, beobachten die Beamten, wie der BMW mit aufheulendem Motor vom Parkplatz des Restaurants fuhr. Während seiner weiteren Fahrt beging der später festgestellte 28-jährige BMW-Fahrer mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten. Dabei fuhr er auch mit überhöhter Geschwindigkeit über den Oraniendamm, ehe er von den Einsatzkräften in der Holzhauserstraße gestoppt werden konnte. Neben dem 28-Jährigen befanden sich noch dessen Lebensgefährtin und drei gemeinsame Kinder, darunter ein Säugling, im Fahrzeug. Die Kinder waren hierbei teilweise gar nicht oder nur dürftig mit kaputten Rückhalteeinrichtungen gesichert. Der Fahrzeugführer sieht sich nun einem Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und einer Vielzahl von Ordnungswidrigkeitenverfahren gegenüber. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.