Autofahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0506

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Ortsteil Wedding, bei dem eine 55-Jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach, befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Renault gegen 16.30 Uhr die Ungarnstraße in Richtung Reginhardstraße und stieß an der Kreuzung Markstraße/ Reginhardstraße/ Ungarnstraße/ Louise-Schroeder-Platz mit der 55-Jährigen, welche mit ihrem Opel auf der Reinickendorfer Straße in Richtung Holländerstraße unterwegs war, zusammen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Opel gegen einen Verkehrszeichenmast und anschließend gegen einen Straßenbaum, ehe er zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich die Opel-Fahrerin Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen zu und wurde zunächst durch alarmierte Polizeikräfte erstversorgt. Im Anschluss brachten alarmierte Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus, wo sie zur stationären Behandlung verblieb. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1.