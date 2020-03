Nach Streitigkeiten wegen der Abstammung beleidigt

Nr. 0505

In Wedding eskalierte heute früh ein Nachbarschaftsstreit. Nach ersten Erkenntnissen trafen sich gegen 4.15 Uhr drei Nachbarn in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße. Dabei soll es zu einem Streit zwischen dem 20-Jährigen und zwei Brüdern im Alter von 23 und 27 Jahren gekommen sein. Im Verlauf dieses Streits soll der 20-Jährige die Brüder wegen ihrer Abstammung beleidigt haben. Diese sollen ihn daraufhin geschlagen und getreten haben. Eintreffende Polizisten trennten die Beteiligten und stellten deren Personalien fest. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften alle ihren Weg fortsetzen.