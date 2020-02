Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0492

Bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst ist heute Vormittag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Einsatzwagen der Polizei gegen 11.30 Uhr mit Sonder- und Wegerechten in der Treskowallee in Richtung Oberschöneweide unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Dönhoffstraße musste der Streifenwagen eine für ihn rote Ampel passieren. Eine 84-jährige Fußgängerin betrat die Fahrbahn und wurde trotz Gefahrenbremsung von dem Streifenwagen erfasst. Die Seniorin kam durch den Aufprall zu Fall und verletzte sich schwer. Die Besatzung des Einsatzfahrzeuges stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens, blieb aber unverletzt. Bei dem Beamten, der den Wagen fuhr, wurde eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Der Wert ergab null Promille. Die verletzte Fußgängerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsunfalldienst der Direktion 5 hat die Ermittlungen übergenommen.