Nach Straftaten im Stadion - Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 0517

Die Polizei Berlin sucht nach zwei Männern, die im November vergangenen Jahres in einem Stadion in Köpenick unabhängig voneinander mehreren Straftaten begangen haben sollen. Die Straftaten ereigneten sich bei dem Fußball-Derby des 1. FC Union gegen Hertha BSC am Abend des 2. November 2019 in dem Stadion „An der Alten Försterei“ im Gästefanblock. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen der Fanszene von Hertha BSC angehören.