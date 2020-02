Frau nach Unfall durch die Luft geschleudert

Nr. 0478

Bei einem Unfall in Mitte ist gestern Vormittag eine Frau schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte die 24-Jährige gegen 10 Uhr die Straßenbahngleise in der Friedrichstraße kurz hinter der Claire-Waldoff-Straße und wurde von einer Straßenbahn der Linie M1 erfasst, die in Richtung Reinhardtstraße unterwegs war. Die junge Frau schleuderte in der Folge durch die Luft und prallte auf den Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen zur stationären und den 57 Jahre alten Straßenbahnfahrer zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.