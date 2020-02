Festnahmen nach versuchtem Einbruch

Nr. 0469

In der vergangenen Nacht hörte ein Anwohner in Niederschönhausen einen lauten Knall aus Richtung eines Lokals und rief die Polizei. Als die alarmierte Zivilstreife gegen 0.45 Uhr bei dem Restaurant in der Grabbeallee eintraf, bemerkte sie in einem Hauseingang neben der zersplitterten Schaufensterscheibe des Restaurants zwei Jugendliche und nahm sie fest. Die beiden 16-Jährigen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Danach wurden sie nach Rücksprache mit ihren Erziehungsberechtigten entlassen. Bei einem der Festgenommenen fanden die Beamten bei der Durchsuchung ein Einhandmesser sowie ein Tütchen Marihuana und beschlagnahmten beides. Er muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls, Verstoß gegen das Waffengesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.