Auto brannte

Nr.0447

Heute früh hat in Kreuzberg ein geparktes Auto gebrannt. Eine bislang unbekannte Frau alarmierte kurz vor 5 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Naunynstraße, nachdem sie Flammen an dem VW eines Carsharing-Unternehmens entdeckt hatte. Brandbekämpfer löschten den Brand an dem Elektro-Auto und an einem BMW, der vor dem VW geparkt war und auf den die Flammen übergegriffen hatten. Die Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.