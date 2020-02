Verkehrsunfall mit schwerverletztem Autofahrer

Nr. 0443

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw in Charlottenburg. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 59-jährige Transporterfahrer mit seinem Renault kurz nach 13 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen des Saatwinkler Damms in Richtung Flughafen Tegel unterwegs, als der hinter ihm fahrende 61-Jährige Fahrer des Opels auf den Renault auffuhr. Der Opel-Fahrer war, ohne bewusstlos zu sein, nicht ansprechbar und konnte nicht selbstständig aus seinem Fahrzeug aussteigen. Auch wies er keine äußerlichen Verletzungen auf. Durch eintreffende Rettungskräfte wurde der 61-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten und der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Saatwinkler Damm auf Höhe der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt, wovon auch der ÖPNV betroffen war. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2.