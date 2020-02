Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 0439

Gestern Abend erlitt eine 52-jährige Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Neukölln schwere Verletzungen. Laut Zeugenaussagen befuhr der 38-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kurz nach 18.30 Uhr die Hermannstraße in Richtung Flughafenstraße, als die 52-Jährige die Fahrbahn überquerte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Rumpfverletzungen, welche durch alarmierte Polizeikräfte erstversorgt wurde. Währenddessen sammelte sich eine große Anzahl von emotional aufgebrachten Familienangehörigen der Verletzten um die Einsatzkräfte und erschwerten die polizeilichen Maßnahmen. Das Hinzuziehen weiterer Polizeikräfte und die Verbringung der Schwerverletzten, durch alarmierte Rettungskräfte, in ein Krankenhaus führte schließlich zur Beruhigung der Lage am Unfallort. Die Frau verbleibt im Krankenhaus zur stationären Behandlung. Der Mercedes-Fahrer erlitt einen leichten Schock und wurde durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme blieb die Hermannstraße zwischen der Biebricher Straße und dem Hermannplatz kurzzeitig gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.