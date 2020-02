Nr. 0426

Heute früh hat ein geparktes Auto in Neukölln gebrannt. Gegen 3.50 Uhr bemerkte ein Passant Flammen am Motorraum des BMW in der Saalestraße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten das Feuer, durch das auch ein davor geparkter Mercedes am Heck beschädigt wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin geführt.