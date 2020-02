Kokainlieferservice ausgehoben

Nr. 0422

Polizisten nahmen vergangene Nacht einen Mann in Mitte fest. Gegen 0.15 Uhr fiel Polizisten einer Einsatzhundertschaft ein Renault auf, der die Mühlenstraße mit erhöhter Geschwindigkeit befuhr. An der Kreuzung Holzmarktstraße/Lichtenberger Straße hielten sie den Wagen an und überprüften den Fahrer, der den Einsatzkräften falsche Personalien angab. Daraufhin durchsuchten die Polizeibeamten den später als 21-Jährigen identifizierten Kraftfahrer und fanden bei ihm ungefähr 1.200 Euro sowie ein Mikroreagenzgefäß mit Kokain. Eine im Anschluss stattgefundene Durchsuchung des Autos führte zum Auffinden weiterer Gefäße mit Kokain und eines Pfeffersprays. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Mit einem staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungsbeschluss durchsuchten weitere Polizisten noch die Wohnung des Tatverdächtigen und fanden dort ebenfalls Beweismittel. Die festnehmenden Einsatzkräfte brachten den 21-jährigen Tatverdächtigen in ein Gewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Kokainhandels in nicht geringer Menge mit Waffen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und aufgrund der falschen Namensangabe, wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ermittelt.