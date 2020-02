Über 2.000 Elektrogeräte bei Fahrzeugkontrolle beschlagnahmt

Nr. 0421

Gestern Vormittag beschlagnahmten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 bei einer Verkehrskontrolle in Gesundbrunnen über 2.000 Elektrogeräte. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 34-Jähriger gegen 11.45 Uhr mit einem Mercedes in der Wiesenstraße unterwegs, wurde dort angehalten und überprüft. Im Auto entdeckten die Polizeikräfte dann die verschiedenen Elektrogeräte, darunter überwiegend Handys, Tablets, Dash-Cams und Navigationsgeräte. Für die gefundenen Gegenstände konnte der Tatverdächtige keine Eigentumsnachweise vorlegen, sodass diese beschlagnahmt wurden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei führt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 1.