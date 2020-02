Schwer verletzter Fußgänger

Nr. 0420

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Wilhelmstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 42-Jähriger gegen 22.25 Uhr mit einem Renault die Heerstraße in Richtung Sandstraße und bog links in die Wilhelmstraße ab. Dabei erfasste er den 26 Jahre alten Fußgänger, der die Wilhelmstraße in gleicher Richtung überquerte. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.