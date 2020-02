Bei Verfolgung lebensgefährlich verletzt

Nr. 0415

Gestern Vormittag wurde ein Mann im Ortsteil Falkenhagener Feld durch einen mutmaßlichen Einbrecher lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte eine Anwohnerin in der Iserlohner Straße gegen 11.40 Uhr drei Jugendliche, die sich in einer nahegelegenen Kleingartenanlage an einer Laube zu schaffen machten. Sie informierte ihren Mann, der mit seinem Fahrrad die flüchtende Gruppe verfolgte. In der Straße An der Kappe soll der Senior dann von dem Trio umringt worden sein. Einer aus der Gruppe soll in der Folge den 76-Jährigen geschubst habe, so dass dieser auf den Boden stürzte und dabei schwerste Kopfverletzungen erlitt. Er wurde durch Rettungskräfte in Begleitung durch einen Notarzt mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird intensivmedizinisch behandelt. Während der kriminalpolizeilichen Ermittlungen Vorort erschienen zwei 15-Jährige und ein 16 Jahre alter Junge. Alle drei wurden als Tatverdächtige zu einem versuchten und einem vollendeten Laubeneinbruch und zu der gefährlichen Körperverletzung an dem Radfahrer festgenommen und dem Fachkommissariat der Direktion 2 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.