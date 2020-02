Drei Verletzte nach Explosion

Nr. 0413

Gestern Nachmittag kam es auf einem Gewerbehof in Lichtenberg zu einer Explosion, wobei ein Gebäudeteil der dortigen Lagerhalle einstürzte. Nach bisherigen Ermittlungen soll es gegen 16.45 Uhr in einem Lagerraum in der Josef-Orlopp-Straße zu einer Explosion gekommen sein, wobei der Dachbereich abgedeckt, die Außenwände eingedrückt und das Zugangstor herausgerissen wurden. In dem Raum sollen sich zwei, bislang unbekannte, Männer befunden haben, die dabei schwer verletzt worden sind. Ein dritter 72-jähriger Mann wurde ebenfalls mit Verletzungen aus dem Gebäude geborgen. Bei keinem der Verletzten soll Lebensgefahr bestehen.

Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.