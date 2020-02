Nr. 0405

In Neukölln sind gestern Nachmittag drei Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Brüder, 33 und 35 Jahre alt, und ein weiterer 33-jähriger Mann gegen 16.15 Uhr in der Fuldastraße unterwegs, als sie auf zwei unbekannte Männer trafen. Der jüngere Bruder geriet zunächst mit einem der Unbekannten in einen Streit, woraufhin es zwischen den Beiden ein Gerangel gab. Der Unbekannte zog daraufhin ein Messer hervor, sodass der 35-Jährige und der Begleiter dazwischen gingen, um den Streit zu schlichten. Dabei verletzte der Unbekannte dann die beiden Männer mit dem Messer. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinem Begleiter. Der 35-Jährige wurde von einem Notarzt und Sanitätern zunächst am Ort behandelt und dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer wurden ambulant in Kliniken behandelt. Die Fuldastraße war anlässlich des Polizeieinsatzes, der von einer Vielzahl von Schaulustigen beobachtet wurde, bis kurz vor 18 Uhr zwischen Donaustraße und Karl-Marx-Straße gesperrt. Es befanden sich sieben Funkwagen, Kräfte einer Einsatzhundertschaft und die Kriminalpolizei im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 übernommen.