Unbekannter Toter auf Baustelle in Neukölln aufgefunden - Polizei bitte um Mithilfe

Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle der Kriminalpolizei in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per Fax (030) 4664-912499, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.