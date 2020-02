Sachbeschädigungen durch Feuer

Nr. 0403

Heute früh wurden ein Verkaufswagen und ein Altkleidercontainer bei einem Brand in Friedrichsfelde stark beschädigt. Eine Passantin bemerkte kurz vor 6 Uhr auf ihrem Weg zur Arbeit den brennenden Container in der Rummelsburger Straße und verständigte die Feuerwehr. In unmittelbarer Nähe zu dem Container brannte zudem ein Verkaufsanhänger für Quarkkäulchen an der Sewanstraße. Die Brandbekämpfer löschten beide Brände. Der Kleidercontainer brannte vollständig aus, bei dem Verkaufsanhänger wurde die Außenverkleidung stark beschädigt. Einsatzkräfte des Abschnitts 64 konnten am Brandort des Anhängers deutlichen Benzingeruch wahrnehmen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.