Raub von Rucksäcken

Gestern Abend zeigten ein Mann und eine Frau den Raub ihrer Rucksäcke im Wedding an. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist nun auch Bestandteil der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 übernommen wurden.

Nr. 0400

Gegen 20 Uhr beging ein 26-Jähriger die Ungarnstraße, als er auf Höhe des Schillerparks einen dunkel gekleideten Mann an seiner Seite wahrnahm. Nach Angaben des Beraubten begann der unbekannte Tatverdächtige mit einem Messer die Schultergurte seines Rucksacks durchzuschneiden, entriss die getragenen Kopfhörer des jungen Mannes und flüchtete anschließend mit der Beute in den Schillerpark.

Nr. 0401

Kurze Zeit später, gegen 21.35 Uhr, ereignete sich ein ähnlich gelagerter Raub eines Rucksacks. Eine 20-Jährige lief die Liebenwalder Straße entlang, als plötzlich ein Mann von hinten an ihrem Rucksack gezerrt haben soll. Trotz Festhaltens gelang es dem Tatverdächtigen, ihr den Rucksack zu entreißen und in Richtung Leopoldplatz zu flüchten. Die 20-Jährige gab später an, dass der Flüchtige ein Messer dabei hatte und versucht haben soll, die Träger des Rucksacks durchzuschneiden. Die junge Frau trug bei dem Überfall eine leichte Schnittverletzung an der Hand davon, die am Ort ambulant von Sanitätern behandelt wurde.