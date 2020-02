Sexuelle Handlung vor einem Kind – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0424

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes um Mithilfe bei der Identifizierung eines tatverdächtigen Mannes. Der Abgebildete soll am Dienstag, den 21. Mai 2019, zwischen 17.23 und 17.35 Uhr in der S-Bahn der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Westkreuz und Wedding vor einem Kind exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben. Das 12 Jahre alte Mädchen gab an, dass sie gesehen habe, dass der Tatverdächtige auf einem Nebenplatz masturbierte. Er soll ein Tablet auf seinen Schoß gelegt haben, sodass die Tat von anderen Fahrgästen nicht bemerkt worden sein soll. Die 12-Jährige konnte den Mann mit ihrem Handy fotografieren.