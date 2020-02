Festnahme nach Trickbetrug „Enkeltrick“

Nr. 0394

Gestern Mittag nahmen Polizeikräfte der Kriminalpolizei der Direktion 2 einen mutmaßlichen Trickbetrüger in Wilhelmstadt fest. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach soll eine unbekannt gebliebene Frau einen in der Ruhlebener Straße wohnenden 69-jährigen Mann gegen 13 Uhr angerufen und vorgegeben haben, eine Verwandte zu sein, welche dringend Geld für eine Eigentumswohnung benötige. Die Anruferin soll dem 69-Jährigen erklärte haben, dass sie nicht persönlich vorbeikommen könne und ihren Buchhalter zur Geldabholung vorbeischicken würde. Dem Senior kam dies verdächtig vor und er alarmierte die Polizei. Im weiteren Verlauf riefen weitere unbekannte Personen unter dem Vorwand an, Bankangestellte oder Polizisten zu sein, um die Geschichte weiter auszuschmücken. Nach der verabredeten Geldübergabe nahmen die Einsatzkräfte den 34-jährigen mutmaßlichen Buchhalter, welcher noch versuchte zu fliehen, fest und übergaben ihn einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes. Die Ermittlungen dauern an.