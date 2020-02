Farbschmiererei mit politischem Hintergrund

Nr. 0384

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht eine Fassade in einem Hinterhof in Schöneberg mit Farbe beschmiert. Ein 60-Jähriger hatte den Schriftzug und das spiegelverkehrte Hakenkreuz gegen 8 Uhr beim Gassi gehen in einem Hinterhof in der Potsdamer Straße festgestellt und später die Polizei informiert. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin führt nun die weiteren Ermittlungen.