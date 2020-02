Nr. 0374

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln wurde gestern Abend ein 12-Jähriger verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 37-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Renault in der Harzer Straße in Richtung Treptower Straße und erfasst hierbei den Jungen, der auf die Fahrbahn lief. Das Kind erlitt bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.