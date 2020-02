Verletzt nach Angriff

Nr. 0371

Ein Mann ist gestern am späten Vormittag bei einem Angriff in Neukölln verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei Unbekannte gegen 11.50 Uhr den 30-Jährigen in der Vorhalle des U-Bahnhofs Neukölln angriffen und ihm mit Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur Behandlung der Gesichtsverletzungen, es besteht der Verdacht eines Nasenbeinbruchs, in ein Krankenhaus. Ermittlungen hatten ergeben, dass es bereits vor dem Angriff einen Kontakt auf dem U-Bahnhof Karl-Marx-Straße zwischen dem Verletzten und den Tatverdächtigen gegeben hatte. Der 30-Jährige sei nach eigenen Angaben Palästinenser, die Angreifer beschrieb er als Libanesen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin prüft das Vorliegen einer politischen Motivation.