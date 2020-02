Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Nr. 0353

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeibeamte nach einem versuchten Fahrraddiebstahl in Prenzlauer Berg einen Mann vorläufig fest. Gegen 1.35 Uhr bemerkte die Funkwagenbesatzung den 44-Jährigen in der Raumerstraße, als dieser offenbar versuchte, mit einer Zange ein Fahrradschloss aufzubrechen und sprachen ihn an. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin sofort die Flucht, wurde jedoch von den hinterherlaufenden Beamten kurz darauf festgenommen. Auf der Flucht hatte er die verwendete Zange fallen gelassen. Diese wurde, neben weiteren im Rucksack gefundenen Gegenständen, wie einem Messer, einem Schraubendreher und ein Paar Handschuhen, beschlagnahmt. Der Festgenommene wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 16 eingeliefert. Der 44-Jährige soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.