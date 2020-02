Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 0348

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer gestern Nachmittag bei einem Unfall in Mariendorf. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 67-Jähriger gegen 14 Uhr mit seinem VW in der Prühßstraße in Richtung Mariendorfer Damm unterwegs und bog links in die Rathausstraße ab. Dabei stieß er mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer zusammen, der mit seiner Ducati die Rathausstraße in Richtung Ringstraße befuhr. Der 55-Jährige erlitt Kopf- und Armverletzungen und wurde zunächst von einem Notarzt sowie Sanitätern am Ort behandelt. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde am Ort behandelt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.