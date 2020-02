Auto brannte

Nr. 0333

Heute früh hat ein geparktes Auto in Friedrichshain gebrannt. Gegen 4.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Scharnweberstraße alarmiert, nachdem Zeugen Flammen an dem Wagen eines Carsharing-Unternehmens entdeckt hatten. Brandbekämpfer löschten das Feuer. Die Flammen hatten auch auf einen vor dem VW geparkten Skoda übergegriffen und diesen beschädigt. Die Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.