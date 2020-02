Fußgänger von Reisebus überrollt

Nr. 0331

Bei einem Verkehrsunfall in Westend wurde gestern Abend ein Fußgänger schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Mann, der bisher noch nicht eindeutig identifiziert werden konnte, gegen 20.45 Uhr die Fahrbahn des Kaiserdamms in Höhe einer Fußgängerfurt. Hierbei wurde er von dem Reisebus eines 39-jährigen Fahrers überrollt, der vom Messedamm nach links in den Kaiserdamm abbog. Der Fußgänger erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Becken – und Kopfverletzungen und wurde, nach einer ersten Versorgung vor Ort, von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.