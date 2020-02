Demenzkranke Frau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0330

Bei der Suche nach der seit dem 5. Februar 2020 vermissten Marion Renata MOLT bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll die 69-Jährige gestern Nachmittag gegen 15 Uhr unbemerkt die Senioreneinrichtung in der Havelspitze 3 in Hakenfelde verlassen haben. Seitdem wurde die Seniorin nicht mehr gesehen. Frau Molt, die an Demenz erkrankt ist, ist etwa 170 cm groß, hat eine schlanke Statur und trägt eine Brille. Sie hat graumellierte Haare und eine deutlich sichtbare Narbe auf der rechten Stirnseite. Welche Kleidung sie beim Verlassen des Seniorenheims getragen hatte ist unbekannt, dürfte jedoch mit ihrem Namen gekennzeichnet sein.

Die Ermittler fragen:

• Wer hat die 69-Jährige seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2, Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau, unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle.