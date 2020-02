Diebstahl aus Auto - Festnahme

Nr. 0326

Polizeibeamte des Abschnitts 31 nahmen heute früh in Mitte einen Mann nach einem Einbruch in ein Fahrzeug fest. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hörten kurz nach 4 Uhr die ausgelöste Alarmanlage eines BMW am Koppenplatz, beobachteten, wie der später festgestellte Tatverdächtige aus dem Fahrzeug stieg, und mit einem Fahrrad in Richtung Auguststraße flüchtete. In der Rosenthaler Straße nahmen die alarmierten Einsatzkräfte den 33-Jährigen fest und stellten das mutmaßliche Diebesgut, ein Navigationsgerät, bei ihm sicher. Die Kräfte übergaben den Festgenommenen der Kriminalpolizei der Direktion 5. Die Ermittlungen, die ein Fachkommissariat übernommen hat, dauern an.