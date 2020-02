Festnahme nach versuchtem Fahrzeugdiebstahl

Nr. 0324

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeibeamte des Abschnitts 61 einen Mann in Alt-Hohenschönhausen nach dem versuchten Diebstahl eines Autos fest. Gegen 2.10 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Hauses an der Landsberger Allee die Alarmanlage an einem auf dem Anwohnerparkplatz abgestellten Lexus und alarmierte die Polizei. Der 32-jährige Zeuge gab an, dass er zwei dunkel gekleidete Personen gesehen hatte, welche sich zügig von dem Fahrzeug entfernten. Der Wagen wurde mit eingeschlagenem Seitenfenster und aktivierter schlüsselloser Zündung auf dem Parkplatz festgestellt. Aufgrund der Personenbeschreibung erkannten die Einsatzkräfte einen der Tatverdächtigen bei der Absuche des Nahbereiches und nahmen ihn fest. Der 24-Jährige wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in ein Gewahrsam gebracht und der Kriminalpolizei der Direktion 6, welche die weiteren Ermittlungen führt, übergeben. Die Suche nach seinem mutmaßlichen Komplizen dauert an.